Türkiye'den Yunanistan'a karşı S-400 kozu: Doğu Akdeniz'i uçuşa yasak bölge haline getirir

Yunanistan’ın son dönemde Fransa ile birikte gerçekleştirdiği provokasyonlarla birlikte adalara asker konuşlandırması, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin önemini bir kez daha artırdı.

Yeni Şafak’a konuşan Dış Politika Uzmanı Yusuf Erim, S-400’lerin Türkiye’ye yönelik muhtemel tehditlerin önlenmesi için Doğu Akdeniz ve Ege’deki mücadelede Ankara’nın elini güçlendireceğini belirterek, “S-400’lerin kurulumu ve aktivasyonu kısaca Doğu Akdeniz’i uçuşa yasak bölge haline getirir. Bu bir savaş durumunda Türkiye’ye büyük avantaj sağlar.” diye konuştu.

Doğu Akdeniz ve Ege’deki tehditlerin “S-400’lerin satın alınmasının ne kadar doğru ve zamanlı bir karar olduğunu” gösterdiğinin altını çizen Erim, şunları kaydetti:

“Bir savaş çıkması halinde Yunanistan bölgede yalnız kalacaktır. Mevcut durum savaş haline dönüşürse bu savaş ne Paris’te ne de Abu Dabi’de olacak. Bu savaş adalarda ve Yunanistan ana karalarında olacak. Atina’nın bunu hızlı şekilde anlaması gerekir.”