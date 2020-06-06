Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7688
  • 7,6343
  • 366.799
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Türkiye'den Yunanistan'a insanlık dersi! 100 göçmen kurtarıldı
06 Haziran 2020 Cumartesi 09:53 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Yunanistan'a insanlık dersi! 100 göçmen kurtarıldı

Türkiye'den Yunanistan'a insanlık dersi! 100 göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 ayrı lastik bot içindeki toplam 100 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu ve Babakale açıklarında 4- 5 Haziran tarihlerinde bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kadırga Burnu ve Babakale açıklarına giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 ayrı lastik bot içinde 100 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

Bakan açıkladı: 1 Temmuz'da açılıyor
Belediye Başkanını topa tuttu! ‘Fena halde beceriksiz‘
Affı eleştirenlerin kaçak yapıları var
Galatasaray'a 21 milyon Euro'luk piyango
Van'da ikinci dalga paniği! Peş peşe ürküten haberler
Bakan Kurum'dan Riva deresi açıklaması

Bakan Kurum'dan Riva deresi açıklaması

Yıllardır yanlış biliniyor! O hatalar diyette kilo aldırıy

Yıllardır yanlış biliniyor! O hatalar diyette kilo aldırıyor

Tarihi demiryolu tüneli kültür varlığı olarak tescil edild

Tarihi demiryolu tüneli kültür varlığı olarak tescil edildi

6 Haziran 2020 burç yorumları! Güneş Mars karesi otoriteyi zorlayacak

6 Haziran 2020 burç yorumları! Güneş Mars karesi otoriteyi zorlayacak