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09 Ekim 2020 Cuma 19:53 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı
AA

Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti. Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Akdeniz'de 10 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında araştırma yapacak.

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 9 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

İlana göre, geminin görevi 10 Ekim'den 9 Kasım'a kadar sürecek.

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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