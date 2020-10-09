09 Ekim 2020 Cuma 19:53 | Son Güncelleme:
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı
AA
Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti. Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Akdeniz'de 10 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında araştırma yapacak.
Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 9 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.
İlana göre, geminin görevi 10 Ekim'den 9 Kasım'a kadar sürecek.
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.