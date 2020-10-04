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  • Türkiye'den uluslararası topluma Filistin çağrısı: İsrail'in BM kararlarını hiçe saydığının yeni kanıtı
04 Ekim 2020 Pazar 11:10 | Son Güncelleme:

Türkiye'den uluslararası topluma Filistin çağrısı: İsrail'in BM kararlarını hiçe saydığının yeni kanıtı

Türkiye'den uluslararası topluma Filistin çağrısı: İsrail'in BM kararlarını hiçe saydığının yeni kanıtı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'da ilave yasadışı yerleşim yerlerine onay vermesi Türkiye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni bir kanıtı olarak nitelendirildi.

İsrail'in ilave yasadışı yerleşim inşa planlarına Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin, "İsrail’in bu gayrimeşru adımlarını tanımadığımızı bir kez daha vurguluyoruz" açıklaması yapıldı.

İŞGALCİ ANLAYIŞININ YENİ BİR KANITI

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Batı Şeria’da ilave yasadışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberleri kınayan Dışişleri bakanlığı, "Bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni bir kanıtı" olarak niteledi.

"İSRAİL’İN GAYRİMEŞRU ADIMLARINI TANIMIYORUZ""

Bu gelişme, İsrail'in ilhak planlarından vazgeçmediğini ve son dönemde bazı ülkelerin İsrail'le normalleşme anlaşması imzalamak suretiyle bu planların uygulanmasını engelledikleri yönündeki iddialarının da aldatmacadan ibaret olduğunu açıkça göstermektedir.

İsrail’in bu gayrimeşru adımlarını tanımadığımızı bir kez daha vurguluyor ve tüm uluslararası toplumu Filistin halkının haklarının ve bağımsızlık ülküsünün aşındırılması çabaları karşısında direnç göstermeye çağırıyoruz.

Filistin topraklarının Filistin halkının olduğunu hiçbir zaman unutturmayacağız. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz.

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