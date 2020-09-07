Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4584
  • 8,8229
  • 462.513
  • 1096.81
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Türkiye'den Tunus'taki terör saldırısına kınama
07 Eylül 2020 Pazartesi 21:15 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Tunus'taki terör saldırısına kınama

Türkiye'den Tunus'taki terör saldırısına kınama
AA

Dışişleri Bakanlığı, Tunus'un Suse şehrinde bir güvenlik kontrol noktasına düzenlenen ve DEAŞ terör örgütünün üstlendiği saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği ve bir kişinin de ağır yaralı olduğunun büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden güvenlik personeline Allah'tan rahmet, yaralanan görevliye acil şifalar, kardeş Tunus halkına başsağlığı diliyoruz."

Tunus'ta, 6 Eylül 2020 günü başkentin yaklaşık 150 kilometre güneyindeki turistik Suse vilayetinde devriye görevi yapan Ulusal Muhafızlık ekip otosuna dün arkadan bir otomobil çarpmış, araçtan inen saldırganlar güvenlik güçlerine bıçakla saldırmıştı. Olayda bir polisin öldüğü, birinin yaralandığı açıklanmıştı.

Galatasaray, Okay Yokuşlu'yla anlaştı
Reina saldırısı davasında karar... Saldırgan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırıldı
KKTC'de icra edilen Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı devam ediyor!
Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta
Avrupa Konseyi Yunanistan'ı uyardı: Batı Trakya Türk azınlığı için AİHM kararlarını uygula
Yapımı bittiğinde dünyanın 3'üncü büyüğü olacak: Yusufeli Barajı ile hidroelektrik enerji üretimi yü

Yapımı bittiğinde dünyanın 3'üncü büyüğü olacak: Yusufeli Barajı ile hidroelektrik enerji üretimi yüzde 2 artacak

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yıllar önce güzelleşmek için neler yapılıyordu?

Yıllar önce güzelleşmek için neler yapılıyordu?

Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına yeniden başland&#

Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına yeniden başlandı