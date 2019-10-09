Türkiye'den tokat gibi mesaj! Uçaklar uçamaz diyorlardı...

24TV ekranlarında Barış Pınarı Harekatını yorumlayan Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt şunları söyledi:

Başlamak başarmanın işaretidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvenli bölge konusunda başından beri bir işareti göstermiştir. “Biz oraya üs kurmaya gitmiyoruz sizler gibi, biz oraya insani görev için gidiyoruz.” Bu insani görev terör örgütünü yok etmektir. Misafirlerimizi kendi topraklarına geri çevirmektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın komutuyla harekat başlamıştır. PKK, terör örgütünün bulunduğu mevziler, komuta merkezleri tek tek koordinatları ile beraber tek tek tespit edildi.

PSİKOLOJİK HAREKAT YAPANLARA HÜSRAN

Uçaklarımız uçamayacak gibi sözler söyleyen, psikolojik harekat yapan sözde yandaşlar bunu gördüler.

Resulayn’ın hemen doğusunda bulunan terör örgütünün oradaki beyin takımı, mevzileri, kritik noktaları topçularla, daha derinlerdeki hedeflere hava kuvvetleriyle atışlar gerçekleştirildi.

Hedefler değerlendiriliyor, ne ölçüde vuruldu. Hedefler imha edildi mi, gözetleme vasıtalarımızla inceleniyor.

HAVA KUVVETLERİMİZ BAŞARIYLA YAPTI

Hedeflerin imha edildiği ya da ortadan kaldırıldığı görüldüğünde listelerdeki başka hedefler vuruluyor. Topçu atışları ve hava kuvvetlerimiz bunu başarıyla yapmıştır.

Bölgede bulunan hedefler yumuşatıldıktan sonra kara harekatına girilecektir.

BİZİM İÇİN GECE-GÜNDÜZ FARKI YOK

Gece ile gündüz arasında bizim yapacağımız harekat arasında fark yoktur. Bütün silah sistemlerimiz, gece görüş imkanlarımız en son teknolojiye sahiptir. Gece de gündüz de hiçbir sıkıntımız olmadan bu harekatı yaparız.