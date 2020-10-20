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  • Türkiye'den Suudi Arabistan hamlesi: Damping soruşturması başlatıldı
20 Ekim 2020 Salı 17:41 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Suudi Arabistan hamlesi: Damping soruşturması başlatıldı

Türkiye'den Suudi Arabistan hamlesi: Damping soruşturması başlatıldı

Türk mallarına gayriresmi olarak boykot uygulayan Suudi Arabistan'a karşı damping soruşturması başlatıldı.

PETKİM'in başvurusu üzerine Ticaret Bakanlığı, Türk mallarına gayriresmi olarak boykot uygulayan Suudi Arabistan'a karşı domping soruşturması başlattı.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye ihraç ettiği 'alçak yoğunluk polietilen' fiyatını düşürdüğü ve bunun haksız rekabete neden olduğu iddia edildi.

İddia doğrulanırsa, Suudi Arabistan'dan ithal edilen ürüne ek vergi getirilebilecek.

İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin, Suudi Arabistan’ın Türk mallarına yönelik engelleyici tavrının Dünya Ticaret Örgütü kurallarına da aykırı olduğunu söyledi.

Metotları zaten daha baştan dünya ticaret örgütünün temel kurallarını aykırı. Soruşturmanın ortalama 9 ayda tamamlanması bekleniyor.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p class=''>Kurgu:</

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