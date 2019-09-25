Türkiye'den Su-57 çıkışı! 'S-400'lerde bunu gördük'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rus yayın organı Sputnik International'a verdiği demeçte, Türkiye'nin uygun şartlarda Su-57 savaş uçakları alabileceğini söyledi.



Şentop Su-57'nin alımı ile ilgili açıklamasında, ''Neden olmasın? Elbette her ülkenin savunma sanayiinde ihtiyaçları var. Gerekirse Türkiye'de yararlanabilir. Bunu S-400'lerde gördük. Türkiye yalnızca uygun şartlarda Rusya veya bazı üçüncü ülkelerden silah satın alabilir.'' dedi.



Başkan Erdoğan, Geçtiğimiz ay Rusya'da düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarına yaptığı ziyarette, Rus Su-35, Su-57 ve MiG-35 jetlerinin akrobasi gösterilerinin yanı sıra, uçakları yakından da inceledi.



Rusya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD ile yaşanan F-35 krizinden sonra Rus yapımı Su-35 ve Su-57 uçaklarının alternatifler arasında olup olmadığı sorusuna "Niye olmasın? Boşuna gelmedik buraya" yanıtı vermişti.

