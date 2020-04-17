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  3. Türkiye'den Somali'ye ilaç ve sağlık malzemesi yardımı

Türkiye'den Somali'ye ilaç ve sağlık malzemesi yardımı

Türkiye'den Somali'ye ilaç ve sağlık malzemesi yardımı

Türkiye, koronavirüsle mücadele eden Somali'ye askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile ilaç ve tıbbi koruyucu ekipman gönderdi.

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Somali için ilaç ve tıbbi koruyucu ekipman hazırladı. Kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirilen sağlık yardım malzemeleri, askerler tarafından 'Koca Yusuf' adlı askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi. Yaklaşık 8 palet olan kargo paketleriyle havalanan uçağın akşam saatlerinde Somali'nin başkenti Mogadişu'ya inmesi bekleniyor.

Türkiye daha önce İspanya, İtalya, İngiltere, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya da sağlık yardım malzemesi göndermişti.


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