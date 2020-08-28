Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3461
  • 8,7385
  • 458.798
  • 1108.93
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Türkiye'den Somali'ye 12 zırhlı askeri araç desteği
28 Ağustos 2020 Cuma 07:16 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Somali'ye 12 zırhlı askeri araç desteği

Türkiye'den Somali'ye 12 zırhlı askeri araç desteği
AA

Türkiye, Somali'nin terör örgütü Eş-Şebab ile mücadelesi için 12 zırhlı askeri araç desteğinde bulundu.

Başkent Mogadişu'ya gelen 12 zırhlı askeri araç, törenle yetkililere teslim edildi.

Törene, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Hassan Ali Muhammed, Somali Genelkurmay Başkanı Odawa Yusuf Rageh ve çok sayıda kişi katıldı.

Büyükelçi Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Somali'ye her konuda destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Savunma Bakanı Muhammed de Türkiye'den gelen araçların Eş-Şebab'a karşı operasyonlarda yardımcı olacağını ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Rageh ise gelen yardımlardan dolayı Türkiye’ye şükranlarını sunarak, "Bugün kardeş ve dost ülkemiz Türkiye’den gelen modern zırhlı askeri araçları teslim almak için buradayız. Ülkemize ve ordumuza verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz.” dedi.

Vatan evlatları
CIA'de üst düzeyde sır intihar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan heyecanlandıran paylaşım
'Şike kumpası' davasıyla ilgili karar! Trabzonspor, Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecek
İletişim Başkanı Altun'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' açıklaması
Kağıt toplayıcı çocuk Türk bayrağını yerden alarak tel örgülere astı

Kağıt toplayıcı çocuk Türk bayrağını yerden alarak tel örgülere astı

Beklenmedik tepkilerle karşılaşabilirsiniz! 28 Ağustos 2020 günl

Beklenmedik tepkilerle karşılaşabilirsiniz! 28 Ağustos 2020 günlük burç yorumları

Savunma sanayisinde 'yapay zeka' dönüşümü

Savunma sanayisinde ''yapay zeka'' dönüşümü

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, UNESCO Dünya Mirası Ge&#x

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde