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  3. Çavuşoğlu: Rejim saldırganlığa devam ederse karşılık veririz

Çavuşoğlu: Rejim saldırganlığa devam ederse karşılık veririz

Çavuşoğlu: Rejim saldırganlığa devam ederse karşılık veririz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu "Rejim saldırganlığa devam ederse karşılık veririz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, İdlib konusunda "Sabrımızın bir sınırı var, sınırı aşılırsa durmayız" dedi.

İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Rusya'dan beklentimiz rejimin durdurulmasıdır. Bunu Rusya ile de görüşüyoruz. En son Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'le bir gçrüşme gerçekleştirdi. Birlikte çalışma konusunda bir karar çıktı. Bir heyet oluşturuldu, daha sonra liderler bir araya gelecekler. Amacımız burada çatışmanın durdurulması. Bizim hedefimiz Rusya değil. Bize saldıran kimdir rejimdir. Gözlem noktalarımızı taciz eden rejim. Eğer saldırılara devam ederlerse biz kat ve kat cevap veririz. İnsani dramı durdurmak için ne yapmamız gerekiyorsa da yapmamız lazım"


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