Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3513
  • 8,7667
  • 465.049
  • 1084.11
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Türkiye'den Rusya'ya PKK/YPG tepkisi: Hizmet edecek adımlardan kaçının
31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:02 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Rusya'ya PKK/YPG tepkisi: Hizmet edecek adımlardan kaçının

Türkiye'den Rusya'ya PKK/YPG tepkisi: Hizmet edecek adımlardan kaçının

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG güdümündeki SDG'nin Rusya'ya davet edilmesiyle ilgili, "Rusya'dan terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG güdümündeki SDG'nin Rusya'ya davet edilmesiyle ilgili, "Rusya’dan terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu

"MİLLİ GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Bakanlıktan PKK/YPG güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Konseyi” mensubu grubun Rusya Federasyonu’nu ziyareti ile ilgili yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, izlediği terörist ve ayrılıkçı gündemle, fiilen kontrol ettiği alanlardaki yerel halka zulmeden, Suriye’nin toprak bütünlüğüne kasteden ve başta Türkiye olmak üzere, Suriye’nin komşularının milli güvenliğini tehdit eden bir terör örgütüdür" ifadelerine yer verildi.

TEPKİMİZ RUS MAKAMLARINA İLETİLECEKTİR

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu konudaki tepkimiz, siyasi istişareler için Moskova’yı ziyaret etmekte olan Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz tarafından da Rus makamlarına aktarılacaktır" ifadelerine de yer verildi
Düğünlerde alınan yeni koronavirüs tedbirleri bugün itibarıyla yürürlüğe girdi
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
George Floyd'un katili polisten mide bulandıran savunma!
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Yunanistan'da büyük panik: Fransa'dan 18 tane savaş uçağı alıyor
MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici halat çalış

1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici halat çalışması başlıyor

Tarihi çarşıda satılan Uzak Doğu zeka oyunlarına ilgi

Tarihi çarşıda satılan Uzak Doğu zeka oyunlarına ilgi

Ne kadar dikkatlisiniz? İşte kafa karıştıran zeka soruları

Ne kadar dikkatlisiniz? İşte kafa karıştıran zeka soruları