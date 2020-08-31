Türkiye'den Rusya'ya PKK/YPG tepkisi: Hizmet edecek adımlardan kaçının

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG güdümündeki SDG'nin Rusya'ya davet edilmesiyle ilgili, "Rusya’dan terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu



"MİLLİ GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Bakanlıktan PKK/YPG güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Konseyi” mensubu grubun Rusya Federasyonu’nu ziyareti ile ilgili yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, izlediği terörist ve ayrılıkçı gündemle, fiilen kontrol ettiği alanlardaki yerel halka zulmeden, Suriye’nin toprak bütünlüğüne kasteden ve başta Türkiye olmak üzere, Suriye’nin komşularının milli güvenliğini tehdit eden bir terör örgütüdür" ifadelerine yer verildi.

TEPKİMİZ RUS MAKAMLARINA İLETİLECEKTİR

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu konudaki tepkimiz, siyasi istişareler için Moskova’yı ziyaret etmekte olan Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz tarafından da Rus makamlarına aktarılacaktır" ifadelerine de yer verildi