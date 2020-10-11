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11 Ekim 2020 Pazar 14:04 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Rusya'ya çağrı: Ermenistan'ı uyarın

Türkiye'den Rusya'ya çağrı: Ermenistan'ı uyarın
AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Lavrov'dan Ermenileri ateşkese uymaları konusunda uyarmalarını istedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Lavrov'dan Ermenileri ateşkese uymaları konusunda uyarmalarını istedi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 34 kişi de yaralanmıştı.

<p>İşgalci Ermenistan ordusunun Gence kentine düzenlediği füze saldırısının güvenlik kamerası görünt

İşgalci Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

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