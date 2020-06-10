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  3. Türkiye'den Rusya ve ABD'ye mesaj: Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız
10 Haziran 2020 Çarşamba 14:17 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Rusya ve ABD'ye mesaj: Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız

Türkiye'den Rusya ve ABD'ye mesaj: Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Bakan Akar, "ABD ve Rusya'dan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Bölgede tacizler var. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"KURALLAR KAPSAMINDA İLK GÜNDEN BU YANA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

"Maske, mesafe ve temizlik konusunu ilk günden gündemimize aldık. Bütün geniş bir şekilde TSK bünyesinde faaliyetleri arkadaşlarımız yürüttü ve başarılı oldu. Terhislerimiz ve celplerimiz ertelenmişti. Evlatlarımızın sağlıklı dönmeleri ve birliklerine sağlıklı teslim olmaları önemli. Onun için kararlarımızı bu şekilde uyguladık.

182 BİN GENCİMİZE PCR KOVİD TESTİ YAPILACAK

İnşallah kazasız belasız birliklerine teslim olmaları için 182 bin gencimize PCR testi yapılacak. Biz bu konuda askerlerimiz ve halkımızın sağlığı konusunda tavizsiz bir çalışma içerisindeyiz.

OPERASYON BÖLGELERİNDE VAKA YOK

Şu ana kadar operasyon bölgelerimizde vakaya rastlanmadı. Bu vesileyle tüm Koronavirüs nedeniyle kaybettiklerimize Allah'tan rahmet hastalarımıza acil şifalar diliyorum.

KOVİD TEHLİKESİ VARKEN ASKER EĞLENCELERİ VE ŞEHİRDE RAHATSIZLIK OLUŞTURULMASI

Askerlik asil milletimizin çok önemli bir özelliği. Kalbinde çok özel bir yeri var. Evlatlarını askere gönderirken sevinçli bir şekilde kutlaması gayet normal. Ama bizim gelenek göreneklerimize göre olması lazım. Kutsal bir göreve giden gençlerimize yaraşmayan bazı manzaralar görüyoruz. Buna bir tedbir almak için gayret gösteriyoruz. Şehri rahatsız edecek durumlardan kaçınmak gerekir."

OPERASYON BÖLGELERİ...

Tacizler var. Ne gerekiyorsa yapacağız. Her türlü tedbiri almak, ülkemizin menfaat ve refahını kollamak için askeri operasyon dahil her türlü adımı atmak hakkımızdır. Hudut ve halkımızın güvenliği temel esas budur. Müttefik ülkeler üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.

Ayrıntılar geliyor...

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