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  3. Türkiye'den o iddialara flaş yanıt! Kararlılığımız tam

Türkiye'den o iddialara flaş yanıt! Kararlılığımız tam

Türkiye'den o iddialara flaş yanıt! Kararlılığımız tam

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere (BM) verdiği bir mektupla 92 bin kilometrekare kıta sahanlığı ile bazı adaların egemenliğini kaybettiği" iddialarının temelsiz olduğunu belirterek, "Hükümetimizin, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızda uluslararası hukuktan kaynaklı meşru hak ve çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığı tamdır." dedi.

Aksoy, kıta sahanlığı ve adalarla ilgili basında yer alan bazı iddialar hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi. 

Son dönemde bazı basın organlarındaki "Türkiye'nin 18 Mart 2019'da BM'ye verdiği bir mektupla 92 bin kilometrekare kıta sahanlığı ile bazı adaların egemenliğini kaybettiği" şeklinde iddiaları "temelsiz" olarak nitelendiren Aksoy, şunları kaydetti:

"Derin bir bilgisizliğe veya kasıtlı çarpıtmaya dayanan bu asılsız iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Hükümetimizin, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızda uluslararası hukuktan kaynaklı meşru hak ve çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığı tamdır. Bu itibarla, kıta sahanlığımızın dış sınırlarına ilişkin tutumumuz 2004'ten bu yana uygun vesilelerle BM nezdinde kayda geçirilmektedir. Milli bir devlet politikası olan bu tutumumuzda herhangi bir değişiklik yoktur."

(AA)

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