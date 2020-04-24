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  3. Türkiye'den Mozambik'e Kovid-19'la mücadelede destek

Türkiye'den Mozambik'e Kovid-19'la mücadelede destek

Türkiye'den Mozambik'e Kovid-19'la mücadelede destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Countinadores Derneği ve Maputo Belediyesi iş birliğinde 7 yetimhane ve yaşlı bakımevine hijyen eğitimi ve malzemeleri vermeye başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Countinadores Derneği ve Maputo Belediyesi iş birliğinde 7 yetimhane ve yaşlı bakımevine hijyen eğitimi ve malzemeleri vermeye başladı.

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