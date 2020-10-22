  • $7,8273
  • 9,2818
  • 481.484
  • 1211.51
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Türkiye'den Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan bildiriye tepki: Bütünüyle reddediyoruz
22 Ekim 2020 Perşembe 08:43 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan bildiriye tepki: Bütünüyle reddediyoruz

Türkiye'den Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan bildiriye tepki: Bütünüyle reddediyoruz

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan bildiriye Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, "Kıbrıs Rum Kesimi’nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan bildiriye ilişkin "Ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kıbrıs Rum Kesimi’nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan ve bu üçlünün önceki toplantılarından da artık alışılageldiği üzere, ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz.

“Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve işbirliğini desteklemek” amacını taşıdığı öne sürülen bu üçlü oluşum tarafından yayımlanan bildirilerin her seferinde ülkemizi hedef alması, bu ülkelerin asıl niyetlerini ortaya koymaktadır.

Doğu Akdeniz’de gerçek işbirliği, ancak içinde Kıbrıs Türklerinin de olacağı, tüm kıyıdaş ülkeleri içine alan kapsayıcı bir yaklaşımla sağlanabilir. Bölgedeki sorunları yaratan ülkeler, maksimalist ve düşmanca politikalarını değiştirmedikçe sorunların çözümü olamazlar. Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz.

<p>Editör:</p><p><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</

21 Ekim 2020 Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

A101 22 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Tunceli'de teröristlerce kullanılan iki sığınak imha edildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.