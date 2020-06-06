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  3. Türkiye'den Libya'da barış açıklaması: En büyük engel Hafter ve Mısır
06 Haziran 2020 Cumartesi 11:08 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Libya'da barış açıklaması: En büyük engel Hafter ve Mısır

Türkiye'den Libya'da barış açıklaması: En büyük engel Hafter ve Mısır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Küçük Grup Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada dile getirdiği asılsız ithamların reddedildiğini ifade etti. Aksoy, Libya'da barış ve istikrarın yeniden oluşturulması yönündeki engeli ise, "Meşru hükümeti devirerek bölgede bir başka otoriter rejim kurmaya yeltenen darbeci ve korsan Hafter ile bu şahsa her türlü desteği sağlayan Mısır Yönetimi ve diğer destekçileri oluşturmaktadır" sözleriyle belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin Türkiye’ye yönelik ithamlarına ilişkin olarak açıklama yaptı. 

Sözcü Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry’nin, 4 Haziran’da düzenlenen DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Küçük Grup Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Türkiye’ye yönelik ithamlarına yönelik, “Libya bağlamında dile getirdiği asılsız ithamları reddediyoruz. Esasen, toplantıda ülkemizi temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Mısır Dışişleri Bakanı’na gereken cevabı vermiştir.

Toplantı sırasında tarafımızca dile getirildiği üzere, Libya’da barış ve istikrarın tesisinin önündeki en büyük engeli meşru hükümeti devirerek bölgede bir başka otoriter rejim kurmaya yeltenen darbeci ve korsan Hafter ile bu şahsa her türlü desteği sağlayan Mısır Yönetimi ve diğer destekçileri oluşturmaktadır. 

Darbeyle işbaşına gelenlerin bir darbeciyi desteklemesi de şaşırtıcı değildir. Mısır’ın darbeci Hafter’e yıllardır sağladığı askeri destek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarının açık ihlalini teşkil etmektedir.

Libya halkı, ülkesinin birliğini ve geleceğini tehdit eden, kendi halkına zulüm etmekte beis görmeyen darbeci Hafter’i destekleyenleri, Libya’da yaşanan kaos ve istikrarsızlıktan dolayı daima sorumlu tutacaktır.

Suriye’de DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele ederek binlerce teröristi etkisiz hale getiren tek ülke olan Türkiye, Libya’daki meşru Hükümete talebi ve ilgili BM kararları çerçevesinde verdiği desteği sürdürecek, ülkede barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalarını devam ettirecektir” açıklamasında bulundu.

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Türkiye'den Libya'da barış açıklaması: En büyük engel Hafter ve Mısır
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