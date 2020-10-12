12 Ekim 2020 Pazartesi 11:42 | Son Güncelleme:
Türkiye'den Libya ordusuna eğitim desteği
Türk Silahlı Kuvvetlerince, 120 Libyalı askere uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla eğitim verilmeye başlandı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, 120 Libyalı askere Tacura Müşterek Kara Eğitim ve Tatbikat Merkezinde eğitim verilmeye başlandığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla sağlanan eğitim desteği kapsamında; 120 Libyalı askere Tacura Müşterek Kara Eğitim ve Tatbikat Merkezinde eğitim verilmeye başlanmıştır."
Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla sağlanan eğitim desteği kapsamında; 120 Libyalı askere Tacura Müşterek Kara Eğitim ve Tatbikat Merkezinde eğitim verilmeye başlanmıştır. pic.twitter.com/1lDiigrcrO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 12, 2020