Türkiye'den kritik S-400 açıklaması: Teknik görüşmeler başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı gerçekleştiriyor. S-400'ler için önemli açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "ABD ile ortak çalışma grubu oluşturuldu, teknik görüşmeler başladı" ifadesinde bulundu.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamaları:



ÇAVUŞOĞLU'NDAN S-400 AÇIKLAMASI

ABD ile FETÖ sorunu devam ediyor. ABD'nin PKK/PYD desteği devam ediyor. Yaptırımın hafif yada ağır olması önemli değil. S-400 konusu da hep gündemdeydi. S-400'ler için ABD ile ortak çalışma grubu oluşturuldu, teknik görüşmeler başladı.

ABD yaptırım kararından sonra bize ortak çalışalım teklifi geldi. Biz o teklife de evet dedik ve görüşmeler de başladı. Yaptırım kararı yanlıştır, tek taraflı yaptırım müttefikliğe sığmaz.

2021'de yeni yönetimle biz ilişkileri ileri götürmeye hazırız. Umarım yeni yönetim de bu anlayışta olur.

2020'de terörle mücadelemizde hız kesmedik. İngiltere 'TAK' örgütünü PKK'nın uzantısı olarak tescil etti. Bu yıl 9 FETÖ okulu kapatıldı. ABD'de de FETÖ okullarına yönelik soruşturma devam ediyor. ABD de bu tehdidi görmeye başladı.

Pandemiye rağmen tüm personelimizin özveriyle çalıştı. Şimdi sanal sohbet robotu uygulamasını hizmete sunuyoruz.

"DİPLOMASİNİN ÖNÜNÜ AÇTIK"

Pandemi döneminde de faaliyetlerimiz hiç azalmadı. Pandemiye rağmen dünyanın her bölgesine 54 ziyaret gerçekleştirdik.



Girişimci ve insani dış politikamız pandemiye rağmen devam etti. Diplomasinin tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diplomasinin önünü açtık. Pandemiye rağmen oyunun önemli bir parçası olduk.

"ERMENİSTAN İLE İLİŞKİLER NORMALLEŞEBİLİR"

2020'nin bizim en için olaylarından bir tanesi Karabağ meselesidir. Tarihi bir meseledir, Azerbaycan sahaya indi ve hakkını geri aldık. Biz de Türkiye olarak destek verdik. Sadece dost olduğumuz için değil, haklı oldukları için destek verdik. Azerbaycan'a desteğimiz devam edecektir. Dün Lavrov'la bu konuyu da ele aldık. Ermenistan ateşkese riayet ederse, saygı duyarsa ilişkiler normalleşebilir. Bu normalleşmeden en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı faydalanacaktır.

Libya'da da hep siyasi süreçten yana olduk. Libya'yla imzaladığımız anlaşmaları daha da pekiştirdik.

Suriye'de büyük bir insani felaketi önledik ve ülkemize gelebilecek mültecilerin evlerine dönmesini sağladık. 300 bin Suriyeli evlerine döndü. Bölgedeki ateşkesi kalıcı hale getirmeye çalıştık.

Terörden arındırdığımız bölgelere 411 bin göçmen evlerine dönebildi.

Türkiye adım attığı zaman herkesi memnun etmediğimizi gördük. Bizim önceliğimiz Türkiye'nin ve milletimizin çıkarlarını korumaktır. Doğu Akdeniz'de sahada faaliyet gösterdik ve bize rağmen bir şey yapılamayacağını, sadece AB'ye değil herkese gösterdik. Ne yapabileceğimi de dost da düşman da gördü.

Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm bizim arzumuz. KKTC seçimleri de iki devletin çözüm isteğini teyit etmiş oldu. Geçmiş yıllarda Kıbrıs Rum lideri, en iyi çözümün iki devletli olduğunu vurgulamıştı. Esas sorun maalesef muhataplarımızın dürüst ve ilkeli olmaması...

AB ile ilişkilerimizde inişler çıkış oldu. İkili meseleleri AB gündemine taşıması nedeniyle gergin geçen bir yıl oldu. Türkiye ile ilişkilerin önemini anlayan ülkelerin görüşlerin hakimi oldu. Sonuç bildirgesinde memnun olmadığımız durumlar var.

Fransa'yla bir normalleşme süreci başlattık. Bir yol haritası üzerinde çalışıyorlar ve önümüzdeki süreçte karşılıklı atılacak adımlar üzerinde çalışıyoruz. Fransa eğer samimiyse ilişkilerimizi normalleştirebiliriz. Fransa'nın bize yönelik eylem ve söylemlerine karşı sessiz kalmamız mümkün değil.

İNGİLTERE İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasını daha da genişleteceğiz. İngiltere ile ilişkilerimizi her alanda geliştirme isteğimiz var.

"TÜM DÜNYADAN TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

Tüm dünyadan taleplere yetişemiyoruz. Savunma Sanayi ürünlerimizin yurt dışına ihracatı konusunda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dünyanın her yerinden talep geliyor.

Pandemiye rağmen ülkemize 15 milyon turist geldi. Gelecek sene yoğun çalışmamızı sürdüreceğiz.

Gerek AB ile gerek ABD ile yeni sayfalar açabiliriz. Bu sadece bizimle ilgili değil.

Terörle mücadelede kararlılık sürecektir.

Haberin Özeti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında konuştu.