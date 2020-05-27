Türkiye'den korkup Malta'ya kaçtılar

Libya’ya sevkıyat yapan Türk gemilerine operasyon düzenlemek için Birleşik Arap Emirlikleri liderliğinde paralı askerlerden oluşturulan özel timin, operasyondan vazgeçerek Malta’ya gittiği ortaya çıktı. Amerikan New York Times gazetesi, geçen yıl yaz aylarında Hafter’e bağlı güçlerle birlikte savaşmaları için dört ülkeden gelen paralı askere 80 milyon dolar ödendiğini yazdı. Ancak gazeteye göre askerler Hafter’le yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle Libya’da sadece dört gün kalıp Malta’ya gitti.

MERKEZİNDE BAE VAR

BM Güvenlik Konseyi’ne şubat ayında sunulan gizli bir raporda, paralı askerlerle ilgili organizasyonun Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapıldığı, bu ülkedeki gizli şirketlerin de operasyona finansman sağladığı belirtildi. Paralı askerlerin başında eski Güney Afrika Hava Kuvvetleri Komutanlığı yetkilisi Steve Lodge vardı. Lodge daha önce Nijerya’da da paralı asker olarak savaşmış bir isim. Tümü eski asker olan ekibin 11’i Güney Afrika, beşi İngiltere, ikisi Avustralya, biri de ABD vatandaşıydı.

Gazetenin detaylarını aktardığı BM soruşturmasında, paralı askerlerin Türkiye’nin gönderdiği sevkıyatın denizden Trablus hükümetine ulaşmasını önlemek için öncelikle sürat motorları ve saldırı helikopterleri kullanmak istedikleri belirtildi.

Hafter’in ise paralı askerlerin eski helikopterler getirmelerine çok sinirlendiği, ona yakın yetkililerinden birinin helikopterler için “Ahı gitmiş, vahı kalmış” ifadesini kullandığı ifade edildi.

TÜRK DRONE’LARI HAFTERCİLERİ UTANDIRDI



Türk İHA ve SİHA’ların Libya’daki başarısı dünya basınındaki yerini korurken, Washington Post, Libya´nın Ulusal Mutabakat Hükümeti´nin (UMH) ülkenin batısındaki başarılı operasyonlarının arkasında Türk dronelarının olduğunu belirtti. Gazetenin haberinde, “Türk droneları Rusya´yı ve Hafter´e askeri destek sağlayanları utandırdı“ ifadelerine yer verildi.

LİBYA’DAKİ RUS UÇAKLARI GÖRÜNTÜLENDİ

ABD Ordusu’nun Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya’nın Libya’ya konuşlandırdığını açıkladığı savaş uçaklarının fotoğraflarını ve uydu görüntüleriyle alınan konumlarını paylaştı. Uçakların Wagner Grubu’na bağlı paralı askerlere yakın hava desteği ve taarruz ateşi sağlayacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, Rusya’nın Libya’da güç kazanmaya çalıştığı; bu gücün kalıcı olması halinde hem göç krizinin hem de Rusya’nın konuşlandırabileceği uzun menzilli silahları sebebiyle Avrupa’nın güvenliğinin de tehlikeye gireceği görüşüne yer veriliyor. ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, Moskova’nın kısa bir süre önce, Rusya devletinin desteklediği paralı askerlerin sahadaki faaliyetlerini desteklemek üzere Libya’ya savaş uçağı konuşlandırdığını değerlendiriyor.

ÖZEL TİMİN ADI: ‘OPUS PROJESİ’

BM’nin gizli raporuyla ortaya çıkan askeri saldırı girişimi, “Opus Projesi” adı altında “bilimsel araştırma” kamuflajıyla Akdeniz’de bulunacak ve Türk gemilerine baskınlar yapacaktı. Raporda, 2019 haziran ayı sonunda en az 20 kişiden oluşan bir grubun Ürdün’ün başkenti Amman’da turboprop motorlu bir kargo uçağıyla Hafter’in kontrolündeki Bingazi şehrine gittiklerine dikkat çekildi. Grubun resmi olarak Ürdün tarafından Libya’da “jeofizik ve hiperspektral araştırmalarda bulunma” görüntüsü altında görevlendirildiği belirtildi. Raporda BAE’nin “SuperPuma”, “Aerospatiale SA 341” model helikopter satın aldığı, Malta’dan da bot kiralandığı kaydedildi.

1600 WAGNER TAHLİYE EDİLDİ



Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Rus güvenlik şirketi Wagner’e mensup 1600 kadar paralı askerin, Beni Velid Havalimanı’ndan bilinmeyen bir noktaya tahliye edildiğini açıkladı. Albay Muhammed Kununu, Beni Velid kenti havalimanına son 24 saatte 15 askeri kargo uçağının indiğini bildirdi.

FRANSA, LİBYA’DA YANLIŞ TARAFTA



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransız TV kanalında, Fransa’ya, “Libya’da yanlış taraftasınız” uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa’da yayın yapan France 24 kanalına röportaj verdi. Kalın, Türkiye’nin Libya’da tüm ülkeyi kapsayan bir siyasi çözüm arayışında olduğunu söyledi. Kalın ayrıca Fransa ve Hafter’i destekleyen diğer ülkelerin Libya’daki çatışmaların yanlış tarafında olduğunu belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Batılı paralı askerler vasıtasıyla Hafter’e destek sağladığını belirten Kalın, Hafter’in ‘her bir anlaşmayı ve her bir ateşkesi’ bozduğunu vurguladı. Türkiye’nin Serrac’ı askeri olarak Hafter’in peşinden gitmesi için cesaretlendirmediğini ve ‘siyasi çözüm’ arayışında olduklarını ifade eden İbrahim Kalın, siyasi çözümün tüm Libya’yı kapsaması gerektiğinin altını çizdi.

YPG’YE DESTEK VERMEYİN



Fransa ve ABD ile anlaşmazlıkların Suriye’de de geçerli olduğunu belirten İbrahim Kalın, bu ülkelerin YPG’ye verdiği desteği eleştirdi. Kalın, YPG’nin yalnızca PKK’nın Suriye kolu olduğunu ve Fransa ile ABD’nin desteğinin Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye attığını söyledi.