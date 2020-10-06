Türkiye'den KKTC'ye içme suyu taşıyan hattaki arıza giderildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, KKTC Su Temin Projesi kapsamında Türkiye'den KKTC'ye içme ve kullanma suyu taşıyan hattın deniz geçiş sistemindeki arızanın giderildiğini açıkladı.

AA'da yer alan habere göre, 8 Ocak'ta yaşanan arızanın giderilmesiyle Torosların suyu yeniden KKTC'ye akacak.

6 donanımlı iş gemisi, 4 römorkör ve 4 hizmet teknesiyle deniz dibindeki hasarlı borular yenileriyle değiştirildi.

Arıza, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü teknik ekibi ve yüklenici firmadan toplam 325 kişinin çalışmasıyla giderildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA AÇILIYOR

Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan hat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans aracılığıyla, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'un Geçitköy Barajı'ndan katılımıyla bugün açılacak.