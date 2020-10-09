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  • Türkiye'den, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın ifadelerine yanıt
09 Ekim 2020 Cuma 23:48 | Son Güncelleme:

Türkiye'den, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın ifadelerine yanıt

Türkiye'den, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın ifadelerine yanıt
AA

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın ifade ettiği, "şahsına yönelik adaylıktan çekilmesi mesajı verildiği" yönündeki iddiaların, gerçek dışı olduğunu vurgulandı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın ifade ettiği, "şahsına yönelik adaylıktan çekilmesi mesajı verildiği" yönündeki iddiaların, gerçek dışı olduğunu ifade etti.

AA'nın aktardığı habere göre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tv2020 Kanalı'nda bugün yayınlanan bir programa katılan Sayın Akıncı’nın dile getirdiği, 'şahsına yönelik adaylıktan çekilmesi mesajı verildiği' yönündeki ifadeleri, tamamen gerçek dışıdır. Türkiye Cumhuriyeti, seçimlerin güven içerisinde yapılması da dahil her bir Kıbrıs Türkünün canını da malını da korumakta kararlıdır. Türkiye’nin seçim malzemesi yapılmasının sakıncaları daha önceki çeşitli açıklamalarımızda da defalarca dile getirilmiştir."

Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bu rahatsız edici tavrın sürdürülmekte olmasının iyi niyetten uzak olduğu vurgulandı.

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