Türkiye'den İsveçli Bakana canlı yayında ders gibi yanıt

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ayse.tunali@turkmedya.com.tr



13 Ekim 2020 Güncel Haberler

Çavuşoğlu'ndan İsveçli Bakana Suriye yanıtı

"HANGİ YETKİYLE İSTİYORSUNUZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli Bakan Linde'nin Suriye ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Siz hangi yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz?" dedi.

MHP lideri Bahçeli'den erken seçim açıklaması

"ARKASINDA KİMLER VAR?

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim talebine sert cevap verdi. Erken seçim sipariştir diyen Bahçeli, bunun arkasında kimler var? diye sordu.

Bakan Albayrak: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

ÜRETİM VERİLERİNDE ARTIŞ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanayi üretim verilerindeki güçlü artışı değerlendirdi. Türkiye'nin OECD'de birinci dünyada ise ikinci sırada olduğunu belirtti.

Türkiye uzay programında gözünü yükseklere dikti

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Türkiye, kendi uydusunu yörüngeye fırlatabilen ülkeler listesine bir adım daha yaklaşıyor. Türkiye'yi uzaya taşıyan ROKETSAN, çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı.

Sahte içki 44 can aldı

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 8 ilde 44 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti. Sahte içki ölümleriyle ilgili 58 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Marmara'da ilk kez caretta caretta yuvası bulundu

NESLİ TEHLİKEDE

Marmara Denizi'nde ilk kez nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta yuvası tespit edildi. Bulunan 50 yumurtadan çıkan 32 yavru denizle buluştu.

SPOR GÜNDEMİ

Liverpool'dan Uğurcan Çakır atağı

YENİDEN GÜNDEMDE

Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp'un Adrian'a güvenmemesi Uğurcan Çakır iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Süper Lig’in eski yıldızı, Azerbaycan ordusuna katıldı

KAYSERİSPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ

Hes Kablo Kayserispor'un eski futbolcusu Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna dahil oldu.

Galatasaray’da 6 isme devre arasında veda edilecek

İŞTE O İSİMLER

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6 futbolcuyu gözden çıkardı. Belhanda, Feguli, Babel, Ozornvafor, Sekidika ve Şener Özbayraklı ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

Erol Bulut’tan Marcao’yla ilgili olay sözler

"HOŞ BİR ŞEY DEĞİL"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığına dair çıkan haberle ilgili “Ben Altay Bayındır ile konuştum. Bir tokat olayı olduğunu öğrendim. Bu konu gördüğüm kadarıyla kapatılmaya çalışılıyor, bu hoş bir şey değil” dedi.

Galatasaray, Gomis krizini FIFA’ya taşıdı

ŞİKAYET ETTİ

Galatasaray 2 yıl önce Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in son taksitini ödemeyen Suudi Arabistan ekibini FIFA'ya şikayet etti.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Berfu-Eser Yenenler çiftinden güzel haber!

KARDEŞ GELİYOR

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çiftinden müjdeli haber geldi. Başarılı komedyen ve sunucu Eser Yenenler ikinci kez baba olma sevinci yaşayacak.

45 kilo veren Jessica Simpson'ın son hali

90'LARA DÖNDÜ

Üç çocuk annesi ünlü şarkıcı ve oyuncu Jessica Simpson, aşırı kilo aldığı son hamileliğinden bu yana 45 kilo vererek 90'lı yıllardaki kadar fit bir görünüme kavuştu.

Mehmet Ali Erbil'den günler sonra ilk fotoğraf

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil aylar sonra ortaya çıktı. Erbil, önceki gün yakın dostu Orfi Bilgin'in doğum gününü kutladı.

MasterChef Duygu'dan şaşırtan karar!

EVLENİYOR

Yarışmadan elenmeden önce nişanlısının kendisini aldattığını ve ayrıldıklarını açıklayan MasterChef Duygu Acarsoy, şaşırtan bir karara imza attı. Acarsoy, nişanlısı ile barıştığını ve yakın zamanda evleneceğini duyurdu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Tom Parker'dan üzen haber

SOSYAL MEDAYADAN DUYURDU

Dünyaca ünlü şarkıcı Tom Parker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine beyin tümörü teşhisi konulduğunu açıkladı.