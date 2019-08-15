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  3. Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki: Bütünüyle reddediyoruz

Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki: Bütünüyle reddediyoruz

Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki: Bütünüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail Kamu Güvenliği Bakanı’nın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı tarafından, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki statükoyu değiştirme girişimlerine tepki gösterilerek, "İsrail Kamu Güvenliği Bakanı’nın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz. Bu çarpık bir zihniyetin göstergesidir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı’nın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerine tepki gösterildi.

Açıklamada, "İsrail Kamu Güvenliği Bakanı’nın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz. Bu çarpık bir zihniyetin göstergesidir." ifadelerine yer verildi.

Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne halel getirmeye yönelik her türlü ima ve teşebbüsün bölgede gerginliği daha da artıracağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nitekim son olarak, Kurban Bayramı’nda, bazı aşırıcı Yahudi grupların Mescid-i Aksa’ya yönelik provokatif baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere İsrail polisinin Harem-i Şerif içinde müdahale etmesi sebebiyle birçok Filistinli yaralanmıştır. İsrail makamlarının işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı uygulamalarına son vermeye ve bölgede gerginliği artıracak sorumsuzca hareket ve beyanatlardan kaçınmaya sevk edilmesi lazımdır."

(AA)

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