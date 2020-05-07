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  3. Türkiye'den Irak'ta kurulan Kazimi hükümetine destek

Türkiye'den Irak'ta kurulan Kazimi hükümetine destek

Türkiye'den Irak'ta kurulan Kazimi hükümetine destek

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta Mustafa el-Kazimi'nin kabinesinin meclisten güvenoyu almasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ta yeni hükümetin Irak Temsilciler Meclisinden güvenoyu almasını memnuniyetle karşılıyor, dünyamızın içinden geçmekte olduğu bu zorlu dönemde kritik bir sorumluluk üstlenen Başbakan Mustafa Kazimi'ye başarılar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Yeni hükümetin dost ve kardeş Irak halkının tüm bileşenlerini kucaklayacak, halkın meşru taleplerini karşılayacak ve bölgede istikrara katkı sunacak adımlar atacağına olan inancın dile getirildiği açıklamada, "Bundan önceki Irak hükümetleriyle olduğu üzere, yeni hükümetle de ortak çıkarlar temelinde güvenlik, ticaret, yatırım ve yeniden imar konuları başta olmak üzere tüm alanlarda iş birliği anlayışıyla çalışmaya hazırız." değerlendirmesinde bulunuldu.


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