Türkiye'den Irak'a terör tepkisi! 'PKK'ya göz yummaya devam ederseniz gerekeni yaparız!'

KIRMIZI LİSTEDEYDİ



Öldürülenler arasında PKK elebaşlarından Cemil Bayık’ın yardımcısı olan ve 10 milyonluk kırmızı listede aranan İran uyruklu Ali Novruzi’nin de olduğu öğrenildi. Irak yönetiminin operasyona gösterdiği tepkiye Ankara’dan sert yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı, Irak’taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde Türkiye’nin kendi sınırlarının güvenliği için gerekli göreceği tedbirleri almakta kararlı olduğunu bildirerek şu açıklamayı yaptı: “Yıllardır Irak’ta yuvalandığı bölgelerden ülkemize yönelik saldırılarda bulunan PKK terör örgütü, Irak’ın egemenliği, toprak bütünlüğü, güvenliği ve istikrarına da meydan okumaktadır.

İLKELİ TUTUM TAKININ



Ülkesindeki PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almak Irak’ın sorumluluğundadır. Ülkemize yönelik mesnetsiz iddialarda bulunan diğer bazı ülke ve bölgesel örgütleri de teröristleri cesaretlendiren ve terörle mücadelede çifte standart içeren yaklaşımlarına son vererek, ilkeli tutum takınmaya davet ediyoruz.”