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  • Türkiye'den Irak'a terör tepkisi! 'PKK'ya göz yummaya devam ederseniz gerekeni yaparız!'
14 Ağustos 2020 Cuma 00:50 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Irak'a terör tepkisi! 'PKK'ya göz yummaya devam ederseniz gerekeni yaparız!'

Türkiye'den Irak'a terör tepkisi! 'PKK'ya göz yummaya devam ederseniz gerekeni yaparız!'

Irak'ın kuzeyindeki Bradost bölgesinde 9 Ağustos'ta terör örgütü PKK'ya yönelik silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen operasyonda 7 hain öldürüldü.

KIRMIZI LİSTEDEYDİ

Öldürülenler arasında PKK elebaşlarından Cemil Bayık’ın yardımcısı olan ve 10 milyonluk kırmızı listede aranan İran uyruklu Ali Novruzi’nin de olduğu öğrenildi. Irak yönetiminin operasyona gösterdiği tepkiye Ankara’dan sert yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı, Irak’taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde Türkiye’nin kendi sınırlarının güvenliği için gerekli göreceği tedbirleri almakta kararlı olduğunu bildirerek şu açıklamayı yaptı: “Yıllardır Irak’ta yuvalandığı bölgelerden ülkemize yönelik saldırılarda bulunan PKK terör örgütü, Irak’ın egemenliği, toprak bütünlüğü, güvenliği ve istikrarına da meydan okumaktadır.

İLKELİ TUTUM TAKININ

Ülkesindeki PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almak Irak’ın sorumluluğundadır. Ülkemize yönelik mesnetsiz iddialarda bulunan diğer bazı ülke ve bölgesel örgütleri de teröristleri cesaretlendiren ve terörle mücadelede çifte standart içeren yaklaşımlarına son vererek, ilkeli tutum takınmaya davet ediyoruz.”  

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