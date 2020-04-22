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Türkiye'den İngiltere'ye sağlık malzemesi yardımı

Türkiye'den İngiltere'ye sağlık malzemesi yardımı

Türkiye'den İngiltere'ye sağlık malzemesi taşıyan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti.

Türkiye'den İngiltere'ye sağlık malzemesi taşıyan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti.

DHA'nın aktardığı habere göre, İngiltere'ye sağlık ekipmanları götürecek olan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Airbus A400M tipi askeri kargo uçağının yükleme işlemleri gece saatlerine kadar devam etti. 

Saat 01.30 sıralarında yüklemesi tamamlanan uçak, İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'ye yola çıktı.


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