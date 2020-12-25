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  • Türkiye'den İngiltere ve AB açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
25 Aralık 2020 Cuma 11:01 | Son Güncelleme:

Türkiye'den İngiltere ve AB açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye'den İngiltere ve AB açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
AA

Türkiye, İngiltere ile AB arasında uzlaşma sağlanmasını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine dair müzakerelerde uzlaşma sağlanmasını memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu anlaşmanın, İngiltere ile her alanda yakın ilişki içinde bulunan, aynı zamanda AB aday ülkesi ve AB ile Gümrük Birliğine sahip Türkiye'ye, hem AB hem İngiltere ile ilişkileri açısından yeni fırsatlar sunacağına inanıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Birleşik Krallık ile AB arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine dair müzakerelerde uzlaşıya varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, bu çerçevede, İngiltere ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik hazırlıklarda son aşamaya gelindiği kaydedildi.

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