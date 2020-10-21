Türkiye'den ihtiyaç sahibi ülkelere un ve bakliyat hibesi

Türkiye, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla, başta Suriye'de yaşayan sivil halk olmak üzere, ihtiyaç sahibi ülkelerde un ve bakliyat hibesinde bulunacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; TMO, Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi ülkeler ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ile 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut hibe etmekle görevlendirildi.

TMO'nun temin edeceği ekmeklik buğday unu, yeşil mercimek ve nohut, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan bildirim üzerine AFAD veya Türk Kızılayı'na teslim edilecek. Teslim edilen erzağın nakliyesi ve dağıtımı AFAD tarafından koordine edilecek. Söz konusu dağıtım bedeli ise AFAD'ın ilgili ödeneklerinden karşılanacak.