Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,846
  • 7,7181
  • 380.504
  • 110940
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Türkiye'den Fransa'ya Libya tepkisi: Darbeci ve gayrı meşru bir şahsın yanındalar
16 Haziran 2020 Salı 20:59 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Fransa'ya Libya tepkisi: Darbeci ve gayrı meşru bir şahsın yanındalar

Türkiye'den Fransa'ya Libya tepkisi: Darbeci ve gayrı meşru bir şahsın yanındalar

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'nın, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Paris ziyaretiyle ilgili açıklaması ile bir soruya cevaben yaptığı açıklamada ülkemizin Libya'ya yönelik tutumuna dair iddiaları, Fransa'nın Libya'ya yönelik karanlık ve izahı bulunmayan politikasının yeni bir göstergesidir." ifadeleri yer aldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı’nın, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın Paris ziyaretiyle ilgili açıklaması ile bir soruya cevaben yaptığı açıklamada ülkemizin Libya’ya yönelik tutumuna dair iddiaları, Fransa’nın Libya’ya yönelik karanlık ve izahı bulunmayan politikasının yeni bir göstergesidir.

Fransa’nın Libya’da meşru Hükümeti devirerek ülkede otoriter bir rejim kurmaya yeltenen ve siyasi çözümden yana olmadığını alenen açıklamayan darbeci ve korsan Hafter’e verdiği destek Libya krizini körüklemiştir. Fransa’nın bu yaklaşımı Hafter’i askeri yöntemlerde ısrar etme konusunda cesaretlendirmiş, Libya halkının acılarını ve sıkıntılarını artırmıştır.

Libya’da barış ve istikrarın tesisinin önündeki en büyük engel ise Fransa ve bazı ülkelerin BM Güvenlik Konseyi kararları hilafına gayrımeşru yapılara verdikleri destektir.

Türkiye, BM kararları çerçevesinde uluslararası camia tarafından tanınan Hükümete, talebi üzerine destek vermektedir. Ülkemiz meşru hükümetin yanındayken, Fransa BM ve NATO kararları hilafına darbeci ve gayrı meşru bir şahsın yanındadır.

Türkiye’nin Libya’daki faaliyetleri meşruyken, Fransa Suriye’de olduğu gibi karanlık işler peşinde koşmakta, bölgedeki bazı ülkelerin taşeronluğunu yapmaktadır. Esas endişe duyulması gereken Fransa’nın işte bu karanlık ilişkileridir. Bir NATO müttefikinin bu şekilde davranması kabul edilebilir bir durum değildir.

Türkiye, Libya’da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla BM himayesinde yürütülen çabalara destek vermeye devam edecektir.

Trump'tan tarihi imza!
CANLI | Fenerbahçe-Trabzonspor
Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı... Dikkat çeken ‘1915‘ vurgusu!
TSK ve MİT'ten ortak operasyon
Pençe-Kartal'ın şifreleri... İşte harekatın bilinmeyen yönleri...
Halı tarlaları ilgi çekiyor

Halı tarlaları ilgi çekiyor

Üzerinden araçlar ve insanlar geçiyor! Bu halılara Amerika ve Avrupa'dan

Üzerinden araçlar ve insanlar geçiyor! Bu halılara Amerika ve Avrupa'dan talep yağıyor

Bakan Varank aşı ve ilaç çalışmalarını incel

Bakan Varank aşı ve ilaç çalışmalarını inceledi

Survivor'da Barış yere yığıldı, Evrim'in tepkisine sosyal

Survivor'da Barış yere yığıldı, Evrim'in tepkisine sosyal medyada eleştiri yağdı! Ödül oyununu kazanan ise...