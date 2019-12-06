Türkiye'den Fransa'ya basın özgürlüğüne orantısız güç tepkisi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, NATO müttefiki Fransa'nın istikrar ve güvenliğinin, Avrupa'nın istikrar ve güvenliği bakımından arz ettiği önemi dikkate aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, dün Fransa'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan olayları ve bilhassa güvenlik güçlerince orantısız güç kullanılmasını endişeyle karşılamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Gösterilerin gelecek dönemde de devam etme ihtimali bulunduğunun altı çizilen açıklamada, Fransız hükümetine, Avrupa ve evrensel insan hakları normlarına uygun hareket etme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Gösterileri dünyaya duyurmak için görev yapmaya çalışan, aralarında Anadolu Ajansı muhabirinin de yer aldığı basın mensuplarının polis müdahalesiyle yaralanmalarını, basın özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir fiziki müdahale olarak görüyoruz." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Fransız resmi makamlarının, bu konuda herhangi bir özür açıklaması yapmamış olmalarının da durumun vahametini artırdığına dikkat çekildi.

(AA)