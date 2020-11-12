Türkiye'den F-35 mesajı: Sadece müşterisi değil aynı zamanda ortağıyız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını koruyacak şekilde gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

AA'da yer alan haberde Akar, Libya halkının haklı davasını desteklediklerini belirterek şunları söyledi:

"Amacımız 'Libya Libyalılarındır' anlayışıyla toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir libyanın oluşumuna katkıda bulunmaktır."

"DOĞU AKDENİZ'DE OLDUBİTTİYE İZİN VERMEYİZ"

Bakan Akar, "Türkiye'yi Ege Denizi'nde karasularına ve Doğu Akdeniz'de Antalya körfezine hapsetme çabalarına karşı durmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Şehit oluruz, gazi oluruz; ancak hiçbir oldubittiye de izin vermeyiz" dedi.

Bakan Akar FETÖ ile mücadele ile ilgili ise şunları söyledi:

"FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam etmektedir. TSK'da toplam 20 bin 500 personel ihraç edilmiştir."

BAKAN AKAR: TÜRKİYE F-35 PROGRAMININ SADECE MÜŞTERİSİ DEĞİLDİR

Türkiye'nin F-35 programının sadece müşterisi olmadığını belirten Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye aynı zamanda ortağıdır. F-35 teknolojisinin güvenliği ABD için olduğu kadar Türkiye için de önemlidir. ABD'nin teknik anlamda S400 ve F35'lerrin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız. Bu kapsamda ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır."