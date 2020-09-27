Türkiye'den Ermenistan'a sert tepki: Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan'a karşı başlattığı saldırıya ilişkin, "Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız. Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin bu ‪sabah ateşkesi ihlal ederek cephe hattında Azerbaycan ordusu ile Terter rayonuna bağlı Kapanlı, Ağdam rayonuna bağlı Çıraklı ve Ortakerbent, Fuzuli rayonuna bağlı Alhamlı ve Şükürbeyli ve Cebrail rayonuna bağlı Çocukmercanlı köylerini ağır silahlarla yoğun şekilde ateşe tuttuğunu öğrendik."

"AZERBAYCAN NASIL İSTERSE O ŞEKİLDE YANINDA OLACAĞIZ"

Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınadıklarını belirten Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu saldırılarla Ermenistan bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir.Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte, tek yürek olarak Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız."

Aksoy, "Uluslararası toplumu da haklının yanında durmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Can Azerbaycan'a başsağlığı diliyoruz." dedi.