01 Ekim 2020 Perşembe 20:55 | Son Güncelleme:
Türkiye'den Dağlık Karabağ mesajı: Ermeni işgali bitmeden ateşkesin anlamı olmaz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşmesinde, Ermenistan-Azerbaycan sorununa kalıcı çözüm bulunmadan, işgal sona ermeden ateşkesin anlamı olmayacağını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ermenistan-Azerbaycan sorununa yönelik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, Lavrov'la görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan sorununa kalıcı çözüm bulunmadan, işgal sona ermeden ateşkesin anlamı olmayacağını, ateşkes bugün sağlansa bile çatışmaların yeniden başlayacağını ifade etti.
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