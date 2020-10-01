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  • Türkiye'den Dağlık Karabağ mesajı: Ermeni işgali bitmeden ateşkesin anlamı olmaz
01 Ekim 2020 Perşembe 20:55 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Dağlık Karabağ mesajı: Ermeni işgali bitmeden ateşkesin anlamı olmaz

Türkiye'den Dağlık Karabağ mesajı: Ermeni işgali bitmeden ateşkesin anlamı olmaz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşmesinde, Ermenistan-Azerbaycan sorununa kalıcı çözüm bulunmadan, işgal sona ermeden ateşkesin anlamı olmayacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ermenistan-Azerbaycan sorununa yönelik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Lavrov'la görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan sorununa kalıcı çözüm bulunmadan, işgal sona ermeden ateşkesin anlamı olmayacağını, ateşkes bugün sağlansa bile çatışmaların yeniden başlayacağını ifade etti.

Ayrıntılar geliyor...

<p>Kurgu: Can Yıldız/ <a href='mailto:can.yildiz@turkmedya.com.tr'>can.yildiz@turkmedya.com.tr</a></

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