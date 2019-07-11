Türkiye'den çıkarken hangi sınır kapısından geçildiğinde İran'a giriş yapılmış olur? Güven Bana sorusu Türkiye'den çıkarken hangi sınır kapısından geçildiğinde İran'a giriş yapılmış olur? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 11 Temmuz Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Gürbulak

B: İspala

C: Sarp

D: Hamzabeyli

Doğru cevap: Gürbulak