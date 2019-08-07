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  3. Türkiye'den çıkan projeye Kraliyet ailesinden destek

Türkiye'den çıkan projeye Kraliyet ailesinden destek

Türkiye'den çıkan projeye Kraliyet ailesinden destek

Türkiye’de doğup dünyaya yayılan sosyal sorumluluk ve farkındalık projesi Global Wellness Day’e Prens Harry ve Düşes Meghan Markle’dan destek geldi.

Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle Instagram üzerinden bir duyuru paylaştı. Çift, Sussex Royal hesaplarından takipçilerine dünyanın her yerinden ilham veren insanlar ve organizasyonların kendilerine iletilmesi çağrısı yapıldı. Böylelikle bu kişi ve kuruluşların sesini daha fazla kişiye duyurmasının amaçlandığı ifade edildi.

Türkiye’de ortaya çıkan Global Wellness Day, Prens Harry ve Düşes Meghan’ın desteklediği 15 kuruluştan biri oldu.

Destek verilenlerin listesi;

1. Rafiki Mwema – Kenya
2. Beyond Blue – Australia
3. Art Of Hope – Syrian refugees
4. Lion guardians – Africa
5. Love The Oceans – Mozambique
6. Global Wellness Day – Turkey HQ
7. Earth Day Network – US HQ
8. Tiny Tickers – UK
9. Plan UK – UK
10. Pawsitive – US
11. Children Intl – US HQ with outreach 
12. Free Wheelchair Mission – US HQ with outreach 
13. Beescause – Canada HQ
14. Waves For Change – South Africa
15. Blink Now – Nepal

Global Wellness Day her yıl Haziran ayının ikinci Cumartesi günü 7 kıtada, 150 ülkede ve 5 binden fazla noktada kutlanıyor. Destekleyenler arasında Amerikalı televizyoncu Opray Winfrey, Doktor Mehmet Öz gibi pek çok isim de yer alıyor.

Proje; bireyleri hedeflemenin dışında, tüm dünya ülkelerini, vatandaşlarının refahını sağlayacak gerekli uygulamaları hayata geçirerek, onları egzersiz, sağlıklı beslenme ve spiritüel öğretiler ışığında kendilerini yeniden keşfetme sürecine yönlendiriyor.

Global Wellnessday nedir?

Belgin Aksoy tarafından başlatılan Global Wellness Day daha iyi bir yaşam için 7 adımlık bir manifesto öneriyor. Manifestoda yer alan adımlar; 
1. Bir saat yürüyüş yapın
2. Daha fazla su için.
3. Plastik şişe kullanmayın.
4. Doğal gıdalarla beslenin.
5. İyilik yapın.
6. Sevdiklerinizle aile yemeği yiyin.
7. Saat 22:00’de uyuyun.

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