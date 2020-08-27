Türkiye'den Brenton Tarrant açıklaması: Ömür boyu hapis cezasından memnunuz

Dışişleri Bakanlığı, Christchurch terör saldırılarının faili hakkındaki mahkeme kararından memnuniyetini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Christchurch’te 15 Mart 2019 tarihinde iki camiyi hedef alarak vatandaşımız Zekeriya Tuyan dahil 51 kişinin ölümüne, vatandaşlarımız Mustafa Böztaş ve Temel Ataçocuğu’nun aralarında bulunduğu 40 kişinin de yaralanmasına neden olan teröristin yargılanması kapsamında mahkeme kararının bugün Yeni Zelanda’da en ağır ceza olan ’herhangi bir aftan yararlanmasına imkan bulunmayacak şekilde ömür boyu hapis’ olarak açıklandığını memnuniyetle not ediyoruz" denildi.

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"Tüm dünyayı derinden sarsan bu elim olayda hayatlarını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyoruz" denilen açıklamada, "Sözkonusu mahkeme kararı, İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret kaynaklı tüm ideoloji ve eylemlere karşı uluslararası camianın ortak mücadelesine olan gereksinimi bir kez daha hatırlatmıştır. Türkiye, ayrımcılığın her türlüsüne karşı kararlı ve ilkeli duruşunu bundan sonra da ödünsüz olarak sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.