Türkiye'den BM'ye tepki: Terörle küresel mücadele açısından vahim bir durumdur

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'ya sert tepki gösterdi.

Aysoy, Gamba'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDG) elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve diğer terör örgütü mensuplarıyla telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirmesini terörle küresel mücadele açısından vahim bir durum olarak değerlendirdi.

"BM'NİN TERÖRLE MÜCADELEDEKİ İNANDIRICILIĞINA DARBE VURMUŞTUR"

Söz konu gelişme üzerine Birleşmiş Milletler makamları nezdinde derhal gerekli girişimlerin yapıldığını belirten Aksoy şunları söyledi:

"Bu tutum terörle mücadele konusundaki Birleşmiş Milletler kararlarının açık şekilde ihlalidir. BM’nin terörle mücadeledeki inandırıcılığına darbe vurmaktadır. Terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin, cinsel istismardan zorla silah altına almaya kadar uzanan çocuklara karşı işlediği en ağır insanlık suçlarının önlenmesinin yolu terörle mücadele tedbirlerinin samimi ve etkin şekilde, terör örgütleri arasında ayrım gözetilmeksizin hayata geçirilmesidir."