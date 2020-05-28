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28 Mayıs 2020 Perşembe 12:36 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Azerbaycan'a kutlama mesajları!

Türkiye'den Azerbaycan'a kutlama mesajları!

Azerbaycan'da, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen cumhuriyetin 102. yıl dönümü kutlanıyor. Bağımsızlığı 28 Mayıs 1918'de Gürcistan'ın Tiflis şehrinde, Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası tarafından ilan edilen Azerbaycan, Müslüman doğunun ilk demokratik cumhuriyeti olarak kabul ediliyor.

Resmi Twitter hesabından kutlama mesajı yayınlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez, İnsanlara hürriyet, milletlere istiklal!’ Mehmed Emin Resulzade. Hilal ve yıldızın gölgesini paylaştığımız, kardeş Azerbaycan’ın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN AZERİCE MESAJ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Azeri dilinde kutlama mesajı yayınladı:

“İki dövlət, bir millət, tək ürəyik! Can Azərbaycanın 102-ci Respublika Günü mübarək olsun. Dost və qardaş Azərbaycan xalqını sevgi ilə salamlayıram. Sən yaşa Azərbaycan!”

BAKAN PEKCAN: DOST VE KARDEŞ AZERBAYCAN

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “28 Mayıs 1918’de bağımsızlığını ilan ederek kurulan dost ve kardeş ülkemiz can Azerbaycan’ın 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. #Türkiye #Azerbaycan #İkiDevletTekMillet” dedi.

ADALET BAKANI GÜL’DEN KUTLAMA MESAJI

Azerbaycan’a tebrik mesajı yayınlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz! İnsanlara hürriyet, milletlere istiklal şiarıyla kurulan can #Azerbaycan'ın 28 Mayıs Cumhuriyet Günü kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

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