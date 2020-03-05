Türkiye'den ayrılan mülteci sayısı kaç oldu? İşte 5 Mart 2020 sınırı geçen mülteci sayısı

5 Mart 2020 itibari ile sınırı geçen mülteci sayısı merak ediliyor. Başta İstanbul olmak üzere ülkenin pek çok kentinden Edirne, Çanakkale ve İzmir’e yönelen düzensiz göçmenlerin, Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine geçmek için verdiği zorlu mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, 5 Mart 2020 saat 09.00 itibariyle Yunanistan'a geçen mülteci sayısını açıkladı. İşte sınırı geçen mülteci sayısı..

SINIRI GEÇEN MÜLTECİ SAYISI KAÇ OLDU?

İçişleri Bakanlığı, saat 09.00 itibariyle 138 bin 647 düzensiz göçmenin Yunanistan'a geçtiğini açıkladı.

YUNAN ASKERİ ATEŞ AÇMAYA DEVAM EDİYOR

Edirne Valiliği, Yunan güvenlik güçlerinin Pazarkule Sınır Kapısı’nda bulunan göçmenlere silahla ateş açması sonucunda 1 göçmenin öldüğünü, 5 göçmenin de yaralandığını açıkladı.

GEÇMİŞ ÇABUK UNUTULDU

Kapısındaki mültecilere jiletli tellerin yanı sıra ses bombası, gaz bombası ve gerçek mermilerle müdahale eden Yunanistan, yaklaşık 75 yıl önce yaşadığı acıların benzerini yaşayan insanlara yönelik insanlık dışı muamele ederek uluslararası toplum tarafından yoğun bir eleştiri altında bulunuyor.

SOLUĞU YUNANİSTAN’DA ALDILAR, KESENİN AĞZINI AÇTILAR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Yunanistan’a 350 milyon avrosu hemen olmak üzere toplam 700 milyon avro para, 100 sınır koruma görevlisi, 7 gemi, 2 helikopter, 1 uçak ve 3 özel araç verileceğini duyurdu.

Mülteci ve düzensiz göçmenler konusunda Türkiye’ye verdikleri vaatleri yerine getirmeyen AB’nin, mülteciler kapısına dayanır dayanmaz Yunanistan’a yönelik bu “yardımsever” tavrı dikkat çekti.

BM: “BU TÜRKİYE’NİN SORUNU DEĞİL”

Birleşmiş Milletler 74 Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammed Bande, Suriyeli mültecilerle ilgili olarak Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, “En iyi çözüm (Suriyeli) halkı bu duruma getiren savaşa siyasi bir çözüm bulmak ve Türkiye’ye destek vermektir.” diye konuştu.