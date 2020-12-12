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12 Aralık 2020 Cumartesi 16:22 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Arnavutluk'a yerli üniforma

Türkiye'den Arnavutluk'a yerli üniforma

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Arnavutluk arasında imzalanan hibe anlaşması kapsamında; yerli ve milli imkanlarla üretilen üniformaların Arnavutluk'a teslim edildiğini bildirdi.

Türkiye'den Arnavutluk'a yerli üniforma teslimi yapıldı. MSB'nin açıklamasına göre, üniformalar Modern Piyade Tüfeği ile Arnavutluk Deniz Kuvvetleri personeline Tiran'da teslim edildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye ile Arnavutluk arasında imzalanan hibe anlaşması kapsamında; yerli ve millî imkânlarla üretilen, NATO'nun 42 testinden başarıyla geçen Modern Piyade Tüfeği ile Arnavutluk Deniz Kuvvetleri personeli için gönderilen üniformalar Tiran’da yetkililere teslim edildi."
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