Türkiye'den Almanya'daki camiye yapılan saldırıya sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'daki camiye gerçekleştirilen ırkçı saldırıya ilişkin son dakika açıklaması yaptı.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Mübarek Ramazan ayı ve salgın döneminde bile Avrupa’da ırkçılık&İslam düşmanlığı devam ediyor. Almanya’daki camimize yapılan çirkin saldırı bunun son örneği. Bu çirkin olayda kullanılan sembol aslında bu hastalıklı zihniyeti tasvir ediyor. Bu olayın failleri derhal yakalanmalı.