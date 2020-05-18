Türkiye'den Almanya'daki camiye yapılan saldırıya sert tepki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mübarek Ramazan ayı ve salgın döneminde bile Avrupa'da ırkçılık&İslam düşmanlığı devam ediyor. Almanya'daki camimize yapılan çirkin saldırı bunun son örneği. Bu çirkin olayda kullanılan sembol aslında bu hastalıklı zihniyeti tasvir ediyor. Bu olayın failleri derhal yakalanmalı." açıklamasında bulundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'daki camiye gerçekleştirilen ırkçı saldırıya ilişkin son dakika açıklaması yaptı.
Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Mübarek Ramazan ayı ve salgın döneminde bile Avrupa’da ırkçılık&İslam düşmanlığı devam ediyor. Almanya’daki camimize yapılan çirkin saldırı bunun son örneği. Bu çirkin olayda kullanılan sembol aslında bu hastalıklı zihniyeti tasvir ediyor. Bu olayın failleri derhal yakalanmalı.