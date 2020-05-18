Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8769
  • 7,4339
  • 389.712
  • 101480
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Türkiye'den Almanya'daki camiye yapılan saldırıya sert tepki

Türkiye'den Almanya'daki camiye yapılan saldırıya sert tepki

Türkiye'den Almanya'daki camiye yapılan saldırıya sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mübarek Ramazan ayı ve salgın döneminde bile Avrupa'da ırkçılık&İslam düşmanlığı devam ediyor. Almanya'daki camimize yapılan çirkin saldırı bunun son örneği. Bu çirkin olayda kullanılan sembol aslında bu hastalıklı zihniyeti tasvir ediyor. Bu olayın failleri derhal yakalanmalı." açıklamasında bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'daki camiye gerçekleştirilen ırkçı saldırıya ilişkin son dakika açıklaması yaptı.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Mübarek Ramazan ayı ve salgın döneminde bile Avrupa’da ırkçılık&İslam düşmanlığı devam ediyor. Almanya’daki camimize yapılan çirkin saldırı bunun son örneği. Bu çirkin olayda kullanılan sembol aslında bu hastalıklı zihniyeti tasvir ediyor. Bu olayın failleri derhal yakalanmalı.


Bodrum Kalesi'nin açılış tarihi belli oldu

Bodrum Kalesi'nin açılış tarihi belli oldu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Evlerde sinsice dolaşan 9 böcek türü

Türk hamamının vazgeçilmezi! Kahve ile maden suyunu karıştırırsanız...