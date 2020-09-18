18 Eylül 2020 Cuma 20:34 | Son Güncelleme:
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı
AA
Son Dakika Haberleri.. Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları için 18 Ekim'e kadar Navtex ilan edildi.
Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 18 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.
AA'nın aktardığı haberde, ilana göre, geminin görevi 18 Eylül'den 18 Ekim'e kadar sürecek.
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.