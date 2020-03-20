Türkiye'den Afrin'de koronavirüse karşı bilgilendirme çalışması

İletişim Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için hazırladığı Arapça bilgilendirme broşürleri, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde evlere dağıttı.

AA'nın aktardığı habere göre, Sağlık Bakanlığı Suriye Görev Gücü ekiplerinin, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde koronavirüs salgınına karşı yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Ekipler, kapı kapı dolaşarak koronavirüs hakkında kısa bilgiler veriyor, virüsten korunma yollarını anlatan 6 sayfalık Arapça broşürleri dağıtıyor.

Toplam 3 bölgede yaklaşık 500 bin broşürün dağıtılacağı öğrenildi.

Afrin'deki çalışmalara katılan Sağlık Bakanlığı Suriye Koordinatörü Ümit Mutlu Tiryaki, yaptığı açıklamada, bölgede virüsle ilgili planlı olarak çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Öncelikle sağlık personelinin virüse karşı bilgilendirildiğini ifade eden Tiryaki, şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde koronavirüse karşı tedbir amaçlı birçok faaliyet gerçekleştirdik. Bunları çeşitli bölümler altında planladık. Bunlardan biri vatandaşların eğitimi şeklindeydi. İlk başta sağlık merkezlerine gelen vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı, videolar hazırlandı. Şu an Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen bilgilendirici broşürler, ev ev her yerde dağıtılıyor. Bugün Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde uyarıcı broşürlerin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi insanları bir arada toplamak riskli bir durum. Bu şekilde onlarla hem samimiyetimizi geliştirmiş oluyoruz hem de bilgilendirmiş oluyoruz."

Tüm gümrük kapılarında ateş ölçümü yapıldığına dikkati çeken Tiryaki, bazı araçlarda da dezenfekte çalışması yapıldığını söyledi.

"NUMUNELER TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİYOR"



Tiryaki, şüpheli durumlarda Suriye'de belirlenen hastanelere hastaların yönlendirildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Orada durum değerlendiriliyor. Eğer gerçekten olası bir vaka ise referans hastanesi olarak belirlediğimiz Çobanbey Hastanesine gönderiliyor. Barış Pınarı bölgesi fiziki olarak bizden ayrı olduğu için orada Tel Abyad ve Resulayn'da ayrı ayrı gerçekleştirilmekte. Eğer burada şüpheli durum varsa, numune alınıp Türkiye'ye gönderiliyor. Şu ana kadar yaklaşık 10 numune gönderdik. Çok şükür sonuçlar negatif çıktı. Şu ana kadar bölgede koronavirüs vakasına rastlamadığımız için memnunuz."

Afrin'e bağlı Hamam köyünde yaşayan Muhammed Abdo da broşürleri incelediğini ve çok faydalı bulduğunu dile getirdi.

Abdo, bilgilendirme çalışmalarından ötürü Türkiye'ye teşekkür etti.

Azime Uleyn ise virüsü çocuklarından duyduğunu belirterek, "Biz de evimizde oturarak tedbir almaya çalışıyoruz. Türkiye'ye, yaptığı çalışmadan dolayı teşekkür ederiz." dedi.