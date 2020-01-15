Türkiye'den SMO askerleriyle ilgili iddialara sert tepki: Tamamen gerçek dışı

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

(Erdoğan-Trump görüşmesi) Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump sık sık telefon görüşmesi yapıyorlar. Bu görüşmede ABD-İran gerginliği, Libya ile ilgili çabalarımız var bu çabalar doğrultusunda Libya'da ateşkesin sağlanması gibi konularda görüş alışverişinde bulundu her iki başkan.

(AA çalışanlarının gözaltına alınması) AA Genel Müdürümüz Şenol Kazancı ile daha olayın ilk geliştiği andan itibaren temas halindeyiz. Daha önce de böyle tacizler, yıldırmalar olmuş. Özellikle AA'da çalışan yerli insanlara yönelik olduğunu da görüyoruz. Ama neticede kimin olduğu önemli değil, AA'ya Mısır polisinin böyle bir baskın yapması kabul edilebilir değil. Açıklamamızı da yaptık. Gerek Mısır'ın buradaki misyonu nezdinde gerekse Kahire'deki Büyükelçiliğimiz gerekli temaslarda bulundular. Kötü muamele yok edindiğimiz bilgiye göre ama gözdağı veriyorlar. Özellikle Cumhurbaşkanımızın, Mursi'nin ölümüyle ilgili soruşturma gerektiğini vurgulayınca Mısırlılar agresif olmaya başladı. Son günlerde (Libya'da) ateşkes konusunda Rusya ile katettiğimiz mesafe ya da çabalarımız artınca Mısır'ın biraz daha agresifleşmeye başladığını görüyoruz. İnsan hakları, basın özgürlüğü konusunda herkese ders vermeye çalışan Batılıların, kullanabildikleri ülkelerde bu tür şeyler olduğunda hiç sesi çıkmıyor. Türkiye'de böyle bir şey olsaydı bütün dünya ayağa kalkardı. Dünyadan şu ana kadar herhangi bir tepki olduğunu görmedik maalesef ama süreci yakından takip ediyoruz.

(Libya'da ateşkes süreci) 4 Nisan'a gidecek olursak o günlerde herkesi kapsayan bir konferans planlanıyordu. Bu konferansın toplanması sürecinde Hafter saldırıya geçti. Maalesef Hafter'in olumsuz tutumu sebebiyle bir ateşkes sağlanamadı. Metnin Arapça tercümesi konusunda görüş ayrılığı vardı. İngilizce metin üzerinde müzakereler vardı. Bu noktaya geldikten sonra Hafter zaman istemiş Ruslardan. Daha sonra 'Yarın sabaha kadar bize süre verin' demişler. Sabaha karşı Rusya'dan ayrıldıklarını gördük. Metnin içeriği konusunda bir sorun yoktu. 2 gün dediler bakalım yarın ne olacak. Metin üzerinde bir mutabakat olmasına rağmen imzalamaması sonrası bizim izlenimimiz Hafter siyasi çözüm yerine bir askeri çözüm arıyor. Bugüne kadar Hafter'i teşvik eden ülkeler var. Ateşkes konusunda hem temkinliydik hem de umutlu.

Bundan sonraki süreçte umarım ateşkesi bozmazlar. Suriye'de de biz bunu çok yaşadık. İnşallah daha önce yaşadıkları gibi çatışma haline dönüşmez. Bizim şu anda yaptığımız Libya hükümeti ile imzaladığımız ikili bir anlaşma var. Bunun içinde bilgi paylaşımı var. Eğitim var. Askerler arasında eğitime yönelik çalışmalar var. Onun dışında bizim çalışmamız ateşkesi tesis etmek ve çatışmaları sonlandırmaktır.

(Berlin Zirvesi) Berlin Zirvesi'ne biz önem veriyoruz. Cumartesi günü arkadaşlarımız gidip ortak metne son katkılarını verecekler. Cumhurbaşkanımız başta Trump olmak üzere bir çok lidere telefon açıp oraya katılması konusunda davet etti. BAE davet ediliyorsa Katar'ın da davet edilmesi gerekiyor. Berlin sürecinin başarılı olabilmesi için ateşkesin devam etmesi lazım. Moskova'da Hafter belgeyi imzalamadan terk ettiği için ateşkesin bozulma ihtimali var. Sonuç alıcı bir zirvenin olması lazım. Başarılı olabilmesi için ateşkesin devam etmesi lazım. Hafter ateşkes için bir taraf ama meşru değil.

"(SMO askerlerine Libya'da savaşmaları karşılığı vatandaşlık verileceği iddiası) Tamamen gerçek dışı"