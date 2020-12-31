Türkiye'den ABD'ye S-400 tepkisi: Yanlıştan dönün!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'yi S-400'ler nedeniyle hedef alarak CAATSA yaptırımlarını yürürlüğe sokmasına ilişkin, bu durumun NATO içindeki müttefiklik durumunu olumsuz etkilediğini belirterek bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini söyledi.

A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Akar, Yunanistan'ın ve GKRY'nin tüm baskılarına rağmen AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmamasına da değindi, "Yunanistan büyük şaşkınlık yaşadı." diye konuştu. Akar, terör örgütünü bitirmekte kararlı olduklarını, PKK'nın elebaşlarının iki gün aynı yerde yatamamasının katledilen mesafeyi gösterdiğini ifade etti.

Akar, Libya'da Türkiye'nin meşru hükümete destek verdiğini, Avrupalı devletlerin IRINI Harekatı ile oluşan dengenin bozulmaya çalışıldığını söyledi.

"RUSYA İLE ORTAK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Azerbaycan ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Akar, Ermenistan'ın 30 yıllık zulmüne değindi, Azerbaycan'ın sonuna kadar yanında durulacağını aktardı. Bakan Akar, ateşkes ile ilgili ise, "Rusya ile ortak merkez çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

ABD'YE YAPTIRIM TEPKİSİ: YANLIŞTAN DÖNÜN

ABD'nin Türkiye'yi S-400'ler nedeniyle hedef alması ve CAATSA yaptırımlarını yürürlüğe sokmasına da değinen Akar, ABD'nin yanlış bir politika izlediğini, haksız bu kararın iki ülkenin ikili ilişkileri ve NATO içindeki müttefiklik durumunu olumsuz etkilediğini belirtti. Akar, yanlıştan dönülmesi konusunda çağrıda bulundu.

Akar'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

Bu yaptırımlar gelir geçer. Çok eskiden değil daha 2012'de bile biz İHA, SİHA almak için sırada bekliyorduk. Şimdi dünyaya helikopter ve SİHA ihraç edecek duruma geldik. ABD gibi NATO ve ikili ilişkilerdeki müttefikimizin aldığı bu kararın yanlış olduğunu, iki ülke ilişkilerinde güven sorunu oluşturacağını söyleyerek, bu yanlıştan dönmeleri gerektiğini, bunu beklediğimizi belirtiyim. NATO'yu da bu durum olumsuz etkileyecektir. ABD'deki aklıselim kişilerin bu karardan dönmek için adım atmalarını bekliyoruz. Yerli ve milli silah üretimi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çok daha önemli adımları atmamıza bu karar vesile olacak. Bu konuda inançlı, kararlı ve azimliyiz.

"YUNANİSTAN ŞAŞKINLIK İÇİNDE"

Bakan Akar, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin AB'ye yaptığı baskıyı hatırlattı, AB Liderler Zirvesi'nden yaptırım çıkarılmaya çalışıldığını ama amaca ulaşılamadığını söyledi. Bakan Akar, Yunanistan'ın çıkan karar sonrası istediğini elde edemediğini belirtirken, "Yunanistan büyük bir şaşkınlık içinde." ifadelerini kullandı.

"YUNAN HALKINA ZULM EDİYORLAR"

Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki haksız istekleri ve tahrik eden tavırlarını anımsatan Akar, adaların silahlandırılmasına da tepki gösterdi. Akar, "Adaları silahlandırıp tahrik ve taciz ediyorlar. Türkiye sabırlıdır, ama bu her şeyi kabul edeceği anlamına gelmez. Bazı silah satıcılarının teşviki ile bu noktaya geldiler. Bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Türkiye'ye karşı Egemenlik ve vesayet iddiasında bulunamazlar. Ekonomik sıkıntılar içinde Yunanistan paraları silaha harcayarak halkına zulm ediyor." dedi.

"SİNCAR KONUSUNDA KASITLI SPEKÜLASYONLAR VAR"

Akar, terörle mücadeleye ilişkin ise, PKK elebaşlarının iki gün üst üste aynı yerde yatamadığını hatırlattı. Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörün kökünü kazıma konusunda kararlılığını bildirdiğini de sözlerine ekledi.

Akar, şöyle konuştu:

Türkiye'yi de Irak'ı da terör belasından kurtaracağız. Bu konudaki çalışmalarımız kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Sincar konusunda kasıtlı spekülasyonlar yapılıyor. Iraklı mevkidaşlarımız ile görüştük. Bu konuda bir sorun olacağını düşünmüyorum. Irak, Suriye, Yunanistan, komşularımızın haklarına ve sınırlarına saygılıyız. Biz Irak'ın da Suriye'nin de bütünlüklerini destekliyoruz. Bunu da Iraklı kardeşlerimize belirttik.

"1 MİLYON SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"

Bakan Akar, Türkiye'nin komşularının toprak bütünlüklerini koruma konusunda her türlü gayreti gösterdiğini, bu konuda Fırat Kalkanı, Baruş Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarının icra edildiğini, terör koridorunun parçalandığını söyledi. Akar, 1 milyon Suriyeli'nin ülkesine geri döndüğünü, İdlib, Afrin gibi bölgelerde huzurlu bir yaşam olduğunu belirtti.

Akar, "Biz Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. PKK, orada Marksist, kapitalistlerin destekleri ile orada kendine bir alan yaratmaya başladı. Biz bunu net söyledik, terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Harekatlarımız ile terör koridorunu parçaladık. Bunu yapmasaydık Suriye bölünecekti. İdlib, Afrin gibi yerlerde bir rahatlık ve huzur var. Operasyonlarımızdan sonra 1 milyon Suriyeli kardeşimiz topraklarına döndü. 4 milyon Suriyeli ülkemizde, 5 milyon Suriyeli de kontrol ettiğimiz bölgelerde." dedi.

Akar, Libya'da yaşananları özetledi, meşru hükümete bir tek Türkiye'nin destek verdiğini, darbeci Hafter'e destek vermenin yanlış ve suç olduğunu ifade etti. Akar, IRINI Harekatı'nı da sert sözlerle eleştirdi, bölgede meşru hükümet lehine oluşan dengenin bozulması için devreye alındığını aktardı.

Akar, yoğun çalışma temposunun sorulması üzerine, elinden geleni yaptığını, Türkiye'nin ve Türk milletinin haklarını savunmak için mücadele ettiklerini söyledi. Akar, "Cumhurbaşkanımızın çalışmalarının yanında bizimkisi tatil sayılır" ifadelerini kullandı.

Haberin Özeti

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Türkiye'yi'ler nedeniyle hedef alaraknı yürürlüğe sokmasına ilişkin konuştu.