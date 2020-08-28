Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliği muhataplara iletildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'le yaptığı görüşmede, İdlib'de mevcut durum değerlendirilerek, rejimin saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine karşın, çatışmasızlık ortamının muhafaza edilmesi yönünde Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi.

AA'da yer alan haberde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmede, Suriye'deki terör örgütlerine her türlü siyasi, ekonomik ve askeri desteğin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, DEAŞ, PKK/PYD/YPG dahil tüm terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliği ABD'li muhataplara iletildi.