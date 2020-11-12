Türkiye'den ABD'ye kritik F-35 mesajı... Kartal'dan müthiş takas planı! Usta oyuncu Şener Şen'in sağlık durumu nasıl? Ve daha fazlası günün özetinde

Bakan Akar: Sadece müşterisi değil aynı zamanda ortağıyız

DİKKAT ÇEKEN F-35 AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, F-35'lerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akar, "Türkiye F-35 programının sadece bir müşterisi değil aynı zamanda ortağıdır" dedi.

Türkiye'deki aşı demesinden güzel haber

ANTİKOR OLUŞTU

İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelen, Diyarbakır'da aşı yaptıran iki sağlık çalışının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını söyledi. Çelen, "Pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz" dedi.

81 ilde ihracata ilk adım programı

BAKAN PEKCAN DUYURDU

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "81 İlde İhracata İlk Adım Programı ile ihracat tabanımızı genişletmek için yeni bir atılım gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan "Karabağ" mesajı

"YANLARINDAYIZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturulacak denetim ve gözetleme merkezinde Türkiye ve Rusya'nın aynı rolü üstleneceğini söyledi.

3 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev takas

DORUKHAN VE EMRE İSİMLERİ

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sözleşme uzatmaya yanaşmayan Dorukhan Toköz'ü takasta kullanmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı yönetim, Emre Akbaba'yı kadrosuna katmak istiyor.

Çaykur Rizespor'da Remy koronavirüse yakalandı

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Remy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Abdullah Avcı'ya Nwakaeme'den iyi haber geldi

BÜYÜK ORANDA İYİLEŞTİ

Sakatlığı nedeniyle son Alanyaspor maçında forma giyemeyen Anthony Nwakaeme büyük oranda iyileşti. Fırtına'nın Nijeryalı yıldızı, 3 günlük izin sonrası dünkü idmanda yer aldı.

Fenerbahçe'de Lemos formayı geri alıyor

TARTIŞMA YARATMIŞTI

Konyaspor mağlubiyetiyle kadro tercihleri tartışma yaratan Fenerbahçe'de, teknik heyetin savunmada Serdar Aziz yerine Lemos'a dönüş yapacağı kaydedildi.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Usta oyuncu Şener Şen'in sağlık durumu nasıl?

KOVİD TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Koronavirüse yakalanan Şener Şen’in tedavisi devam ediyor. 78 yaşındaki usta oyuncu, dört gün önce COVID-19 belirtileri nedeniyle hastaneye başvurdu.

Demet Akalın soluğu savcılıkta aldı!

SAHTE PERSONEL TACİZİ

Demet Akalın, kendini site yönetimi çalışanı olarak tanıtıp gece geç saatlerde defalarca arayan kişiden şikayetçi oldu. Akalın, soluğu savcılıkta aldı.

Yeni yayın tarihi belli oldu!

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Milyonların özlediği İbo Show, 9 yıllık aranın ardından ekranlara geri dönüyor. İbo Show 14 Kasım Cumartesi seyirciyle buluşacak.

Zehra Çilingiroğlu kuralları yine hiçe saydı

MASKE TAKMADI

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Tarabya sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Çilingiroğlu'nun maske takmaması eleştirilere neden oldu.

Ünlü şarkıcı Britney Spears'dan çarpıcı itiraf

"ŞARKI SÖYLEMEYECEĞİM"

Ünlü şarkıcı Britney Spears, 12 yıldır kişisel yaşamı, kariyeri ve mal varlığı üzerinde kontrol sahibi olan babasının yegane vasisi olmaya devam ettiği sürece bir daha şarkı söylemeyeceğini duyurdu.