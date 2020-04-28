Türkiye'den ABD'ye gönderilecek tıbbi yardım malzemeleri yola çıktı

Türkiye'den ABD'ye ulaştırılacak olan 500 bin cerrahi maske ve medical ürünlerin yer aldığı tıbbi malzemeler yola çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve Kovid ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD’ye ulaştırılacak.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemeleri maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor.